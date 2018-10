Droga nella legnaia: 18enne in manette Taurasi. Decisivo il fiuto del cane del nucleo cinofili di Sarno, Pirat.

di AnFan

La droga era nascosta nella legnaia in giardino. Ma l'odore del mezzo chilo, fra hashish e marijuana, non è sfuggito al cane antidroga “Pirat”. Il fiuto del pastore tedesco, del nucleo cinofili di Sarno, ha guidato i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dal comandante Domenico Signa. La perquisizione domiciliare è stata eseguita a Taurasi: a finire in manette un 18enne del posto. Il ragazzo ora si trova ai domiciliari.