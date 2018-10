Lancia oggetti dal sesto piano su auto e persone: assolta Assolta la 47enne di Avellino accusata di lanciare oggetti dal palazzo di via Due Principati.

di AnFan

Una pioggia di oggetti lanciati da un balcone a via Due Principati ad Avellino. Nel 2013 alcuni tronchetti di legno, piovuti dall'alto, avevano danneggiato un auto e la proprietaria del veicolo aveva visto un'ombra al sesto piano del palazzo adiacente alla strada. Così aveva chiamato la polizia municipale che era salita a controllare e, sul balcone indicato dalla vittima, aveva trovato una scatola che conteneva proprio dei tronchetti di legno. La proprietaria di casa, una 47enne, era stata denunciata per lancio di oggetti e danneggiamento. Ieri, dopo un lungo processo, il tribunale l'ha assolta. Il giudice ha accolto la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Rolando Iorio e Piepaolo Castellitto: i legali hanno dimostrato che non c'erano prove delle responsabilità dell'imputata, eccetto la denuncia della vittima che era alla base della denuncia.