Bentley contro il guard rail: auto distrutta e feriti |FOTO Valle Caudina. Ferite le due persone a bordo della potente auto

E' di due persone ferite e di un'auto distrutta il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio in valle Caudina, lungo la statale a scorrimento veloce che da San Martino Valle Caudina conduce a Rotondi.

Secondo una prima ricostruzione e per cause ancora in corso di accertamento, una Bentley Continental con due persone a bordo è finita fuori strada, probabilmente anche a causa della strada resa viscida dalla pioggia e si è schiantata contro un guard rail. Un impatto violento che ha danneggiato pesantemente la potente auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri e le ambulanze che hanno trasportato i feriti presso i nosocomi di Benevento.

Al.Fa