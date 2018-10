Sangue sull'Ofantina: 44enne investito e ucciso Aveva 44 anni. Si indaga

Dramma in Irpinia nella notte, dove un uomo è morto per un tragico incidente.

Era a piedi sull'Ofantina, per cause che restano da accertare quando è stato investito. È accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi dello svincolo di Manocalzati. Il conducente della Lancia Thema ha subito avvisato i Carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto. La vittima è un 44enne della Provincia di Foggia: trasportato dal 118 all'ospedale Moscati è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite riportate. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Avellino.