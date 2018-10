Rifiuta l'alcol test, poi lite furiosa con i carabinieri E' accaduto qualche giorno fa ad Avellino, in zona Vallone dei Lupi.

di AnFan

Era in auto privo di sensi, così hanno rotto il deflettore della vettura per accertare le sue condizioni e, dopo averlo sollevato sulle spalle, lo hanno affidato al 118: l’uomo si è ripreso, non ha voluto sottoporsi all’alcol test, e così è nato un violento litigio con i carabinieri. Questa è almeno la versione dei militari che, qualche giorno fa, nella zona di Vallone dei Lupi, ad Avellino, si sono avvicinati a una auto parcheggiata a bordo strada. Erano da poco passate le 5.30.

L’indagato avrebbe ripreso i sensi proprio nell’ambulanza e informato il personale medico di non voler sottoporsi all’alcol test. Quando i carabinieri hanno cercato di calmarlo, avrebbe reagito colpendoli e facendo resistenza, prima di essere fermato e portato in caserma. Dove ha cercato di chiarire le sue ragioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per non essersi sottoposto all’alcol test. Proprio sul momento fra il fermo e il successivo litigio ci sono due versioni contrastanti.

L’indagato, assistito dall’avvocato Fabio Tulimiero, afferma infatti di non aver aggredito nessuno. Di diverso avviso i carabinieri che hanno proceduto con la denuncia.