Tenta di toccare 15enne sul bus: «Papà, chiama i carabinieri» E' accaduto sul pullman che da Avellino porta a Solofra. Tempestivo l'intervento dei militari.

di Andrea Fantucchio

«Papà, un uomo mi ha toccato sul pullman», lo ha raccontato così, in lacrime, al genitore che è subito andato su tutte le furie. La 15enne, come ogni giorno, era salita sul bus che da Avellino porta a Fisciano. Era diretta all'università e, mai, avrebbe immaginato quello che è accaduto poi. L'adolescente ha raccontato di aver visto un uomo che si avvicinava, chiedendole di sedersi. Il 52enne ha iniziato a farle qualche complimento: «Come sei bella davvero».

«Poi – ha spiegato la ragazza ai carabinieri – ha messo la sua mano sulla mia». Inutili i tentativi di sottrarsi alle avance di quell'indesiderato corteggiatore. L'uomo sarebbe “tornato alla carica”, chiedendole di poter scattare qualche fotografia. Era davvero insistente. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La quindicenne si è alzata per scendere dal pullman. E, una volta in strada, ha chiamato il padre che ha avvisato i carabinieri.

La centrale operativa di Avellino ha subito fornito l'identikit al nucleo Radiomobile della compagnia di Avellino, guidata al comandante, Costantino Coppola. Una pattuglia dei militari ha fermato il 52enne nei pressi della stazione di Solofra. L'uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato in caserma, dove è seguita l'identificazione. L'indagato abita in provincia di Salerno e, probabilmente, stava prendendo il pullman per tornare a casa. I militari lo hanno denunciato. E adesso stanno eseguendo ulteriori accertamenti per scoprire se il 52enne sia stato protagonista di altri episodi simili. Lo scorso aprile proprio i carabinieri di Avellino avevano fermato un professore di Benevento accusato di molestie sessuali ad alcune studentesse del capoluogo irpino. Una indagine che in quel caso, visti gli elementi di prova raccolti, era sfociata in un arresto.