Monteforte, bimba schiaffeggiata a scuola: maestra sospesa E’ accaduto alla scuola elementare. Indagine anche dei carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Uno schiaffo della maestra all’altezza dell’orecchio e un piccolo taglio causato dall’anello usato dall’insegnante. Vittima una alunna della scuola elementare, Don Milani, di Monteforte Irpino. Questa la sintesi della denuncia presentata dai genitori della piccola che si sono rivolti ai carabinieri della stazione locale. L’episodio risale a due giorni fa. Sembra che alla base del manrovescio ci siano i compiti non svolti dalla bambina.

Quando i genitori hanno scoperto l’accaduto sono andati su tutte le furie e si sono rivolti alla dirigenza scolastica, che si è subito attivata per far luce sulla vicenda. L’insegnante, molto conosciuta e prossima alla pensione, è stata convocata dalla dirigente che, ieri, ha deciso di sospenderla. Fino a quando non saranno emersi altri dettagli sulla dinamica della vicenda che ha scatenato anche le lamentele di altri genitori: hanno criticato l’atteggiamento tenuto della maestra.

L’insegnante avrebbe ammesso di aver dato un buffetto, negando però la violenza contestata dai genitori. Due versioni discordanti sulle quali sono chiamati a far luce: da un lato la dirigenza scolastica, proprio con una indagine interna, dall’altro i carabinieri coordinati dalla compagnia di Baiano, guidata dal comandante Gianluca Candura. I militari, dopo aver raccolto la denuncia dei genitori della piccola, adesso ascolteranno anche la preside e testimoni che potrebbero aver assistito all’episodio. L’eco dell’accaduto, come spesso capita in vicende simili, si è subito amplificata e ha presto superato i confini di Monteforte Irpino. E’ chiaro che ogni valutazione potrà essere fatta solo dopo tutti gli accertamenti.

In aggiornamento