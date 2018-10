Casa a mare da sogno, ma è una truffa: 25enne nei guai Dopo la denuncia di un uomo di Castelfranci ai carabinieri.

di AnFan

Affittava un splendida casa vacanze, ma era una truffa. I carabinieri di Castelfranci – dopo la denuncia di un uomo del posto – sono risaliti all'identità di un 25enne di Casoria (Napoli), denunciato per truffa: per gli investigatori ha offerto in affitto una splendida casa nel comune di Casalvelino (Salerno) e, dopo aver ricevuto l'acconto di trecento euro, è sparito. Così era scattata l'inchiesta che ha portato alla denuncia dell'indagato.