Trovato con oltre 300 kg di polvere da sparo: assolto Assoluzione per un 50enne di Aiello del Sabato difeso dall'avvocato, Carmine Ruggiero.

Era stato trovato in possesso di 360 chilogrammi di polvere da sparo e per questo era finito a processo, ma il giudice di Avellino, Sergio Ceraso, ha assolto il 50enne di Aiello del Sabato, I.P., perché il fatto non sussiste. Il magistrato ha accolto la tesi dell'avvocato, Carmine Ruggiero. Il legale ha dimostrato come il quantitativo detenuto dall'imputato fosse decisamente inferiore rispetto a quello contestato e rientrava nei limiti previsti dalla legge.