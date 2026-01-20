Avellino, infortunio per Marson: lesione al menisco interno destro Novità tra i pali in entrata e in uscita per i lupi anche in virtù dello stop del friulano

Era tutto chiaro già da giorni con Leonardo Marson fuori dall'elenco dei convocati e costretto ai box per infortunio. Nelle scorse ore l'estremo difensore dell'Avellino si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione a manico di secchio del menisco interno destro. Quanto certificato dai controlli costringerà Marson all'intervento chirurgico in artroscopia. L'infortunio nella sessione invernale di calciomercato condiziona l'evoluzione stagionale del portiere e le possibilità di una nuova avventura per ritrovare i pali in gara ufficiale dopo il ruolo di vice di Antony Iannarilli nella scorsa stagione, chiusa con la gioia della promozione in Serie B con i lupi, e una prima parte di stagione da sola alternativa panchina/tribuna con Iannarilli e poi Giovanni Daffara titolari nel torneo cadetto. Iannarilli appare in uscita con l'ipotesi Salernitana per l'estremo difensore laziale. L'Avellino ha definito l'accordo con l'Atalanta per anticipare quanto immaginato per la prossima estate, ovvero l'ingresso di Jacopo Sassi e c'è poi il profilo del classe 2008, Leonardo Vinti, del Perugia prima per le under e poi per la prima squadra.