Dramma ad Avellino: uomo trovato morto a due passi dal fiume Il cadavere è stato rinvenuto in una baracca. Indagini in corso per accertare le cause del decesso

di Andre Fantucchio

Dramma ad Avellino dove un uomo è stato trovato morto, poco distante da Piazza Castello. Al di sotto del ponte che porta a San Tommaso, in Via Palombi. Il corpo del 50enne, non sono state rese note le generalità, è stato rinvenuto senza vita in una baracca immersa in una fitta vegetazione. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 16.

Oltre a una ambulanza nei pressi di via Palombi sono intervenute anche delle pattuglie di polizia e carabinieri. Sono proprio gli agenti a procedere nell'indagine che dovrà accertare le cause del decesso. Ora i poliziotti hanno ascoltato alcune persone fra le quali i vicini dell'anziano.

Il dramma si è consumato non lontano dalla vecchia cartiera che affaccia sul fiume Fenestrelle. Ci accediamo da una scala in pietra che da Corso Umberto I porta fino a uno stretto ponte. Nello spiazzo di fronte a noi è parcheggiata una ambulanza e l'auto dei carabinieri. Più in là, verso sinistra, un capannello di persone intorno agli agenti. Sono in attesa dell'arrivo del medico legale, Lamberto Pianese. Sarà proprio il professionista a eseguire l'esame esterno del cadavere. Poi il magistrato di turno dovrà decidere se disporre l'autopsia. O liberare la salma da restituire ai familiari.

In aggiornamento