Evasione da 60mila euro: assolto imprenditore avellinese Il giudice ha deciso l'assoluzione per il 35enne assistito dall'avvocato, Dario Cierzo.

di AnFan

Una mancata dichiarazione di 400mila euro e una evasione di Iva di 60mila euro: una accusa che era valsa un processo a un 35enne imprenditore avellinese. Ora il giudice Sergio Ceraso lo ha assolto con formula piena, condividendo quanto sostenuto dall'avvocato Dario Cierzo che assisteva l'imputato. Il legale, grazie anche a una vasta documentazione, ha dimostrato come non ci fosse stata alcuna distribuzione di utili da parte dell'azienda, della quale l'imprenditore era socio maggioritario, e quindi non doveva essere fatta alcuna dichiarazione né tanto meno poteva esserci stata una evasione. Il giudice ha così assolto l'imputato, nonostante una testimonianza contraria resa, durante il processo, da un dirigente dell'agenzia delle entrate.