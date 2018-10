Lavoro nero e sicurezza cantieri: tre imprenditori nei guai Sono tre le denunce dei carabinieri di Montefalcione.

di AnFan

E' di tre denunce l'esito dei controlli dei carabinieri di Montefalcione ad alcuni cantieri: fra le irregolarità contestate violazioni in materia di sicurezza, due lavoratori poi risultavano impiegati in nero. Sono state contestate prescrizioni e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 13mila euro e adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale che impiegava lavoratori senza regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale. Soglia imposta dalla normativa vigente.