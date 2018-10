Polizia Avellino, con Mercurio 2200 auto controllate in 2 ore Il Questore "blinda" la città contro i furti. E istituisce un nuovo ufficio di prevenzione.

di Andrea Fantucchio

Duemila e duecento auto controllate in meno di due ore. Via Annarumma e altre strade di Avellino "blindate" dai posti di blocco della Polizia. Il Questore, Luigi Botte, ha disposto un controllo straordinario nelle zone maggiormente esposte ai furti, in particolar modo quelli in appartamento. Gli agenti della Volante, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno un alleato in più: il sistema Mercurio. Una piattaforma tecnologica della Polizia di Stato per il controllo del territorio. Fissato sulla plancia della Volante, costituito da un tablet, che può anche essere utilizzato all'esterno e da una telecamera con zoom che permette una straordinaria sorveglianza in mobilità e la lettura automatica delle targhe. Poi inviate immediatamente a un database che raccoglie le informazioni di tutte le Questure di Italia. Questo permette, in pochi attimi, di risalire ad auto sospette o intestate a pregiudicati. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video del posto di blocco)

La tecnologia ottimizza le prestazioni degli agenti. A questo si aggiunge il nuovo ufficio istituito dalla Questura di Avellino, per la pianificazione del contrasto ai reati. Attraverso l'analisi dei dati, come quelli relativi ai furti, è possibile orientare al meglio il lavoro dei poliziotti zona per zona. Oltre alle 2200 targhe controllate, relative ad altrettante automobili, nella giornata di oggi sono state perquisite 126 persone ad Avellino (36 sono risultate gravate da precedenti penali). In particolare è stata sequestrata una auto a quattro uomini di Acerra che avevano precedenti per furto e non avevano saputo motivare la propria presenza nel capoluogo irpino. Due sono state le vetture sequestrate.

La polizia avellinese, da mesi, come testimoniato da numerosi arresti, ha “dichiarato guerra” ai "topi d'appartamento. Da oggi avrà un alleato in più nella tecnologia.