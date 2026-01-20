Avellino: occhio ai gialli (pochi), ma sono quattro i lupi in diffida Calciomercato: attesa per Riccio e Le Borgne tra difesa e centrocampo

Non sono tante le ammonizioni rimediate dall'Avellino nel corso delle sfide, nell'ultima gara contro la Carrarese il solo Sounas ha rimediato il giallo, ma il greco ha raggiunto Patierno, Simic e Missori nell'elenco dei calciatori in diffida e che con un'altra ammonizione saranno costretti a saltare il turno successivo. L'unico calciatore dell'Avellino che fin qui ha saltato un match per somma di gialli è Fontanarosa, indisponibile per Bari-Avellino, epilogo del 2025 per i lupi. Ci sono stati, poi, i rossi diretti di Insigne a Castellammare di Stabia e da Palmiero contro lo Spezia, prossimo avversario dell'Avellino al "Picco" e le doppie ammonizioni rimediati da Cagnano a Modena e da Enrici a Carrara. In particolar modo con Simic e Missori, titolarissimi nell'undici di Biancolino, lo staff tecnico si ritroverebbe scoperto e non a caso la dirigenza irpina è da settimane al lavoro per definire un'alternativa nei due ruoli e per caratteristiche anche in mediana, dove Le Borgne è pronto all'ingresso con l'arrivo in prestito dal Como. Il transalpino, classe 2006, punta alla prima sfida tra i grandi dopo il percorso nelle under della società lariana. Per il ruolo di vice-Simic c'è Riccio della Sampdoria in entrata, mentre per la fascia destra c'è il jolly Cancellotti, impiegato nelle ultimi turni nella linea dei difensori come braccetto. Nel frattempo dai provvedimenti del giudice sportivo emerge la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta al team manager biancoverde, Antonio Moscaritolo "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria". Clicca qui per il comunicato della Lega B.