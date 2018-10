Sperduto fra i boschi irpini: salvato da whatsapp La disavventura di un 60enne che - grazie all'App - è riuscito a farsi trovare dai carabinieri.

Soccorso dai carabinieri grazie a whatsapp. Un 60enne di Cardito – ieri pomeriggio – si era smarrito fra i boschi del Partenio. Il sole stava calando e l’uomo temeva di non ritrovare la via di casa. Per fortuna era in una zona dove il cellulare aveva linea e così ha chiamato i carabinieri. La centrale operativa dell’Arma gli ha spiegato come segnalare la sua posizione con Whatsapp. I militari forestali di Summonte e quelli della stazione di Pietrastornina lo hanno soccorso in località Vallatrone a Sant’Angelo a Scala. La disavventura del 60enne ha così avuto un lietofine.