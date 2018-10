Abusi edilizi: quattro persone denunciate dai carabinieri Le verifiche in un cantiere

Costruzioni eseguite in modo difforme dal progetto autorizzato. Abusi edilizi è l'accusa contestata dai carabinieri nei confronti di 4 persone denunciate al temrine di una serie di verifiche. In particolari i militari hanno accertato opere edili in difformità del permesso a costruire. I lavori sono stati sospesi.