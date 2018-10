Venticano, lotta ai furti: tre denunce e tre fogli di via Nel mirino tre cittadini bulgari fermati in auto con degli arnesi da scasso.

Tre denunce e altrettanti fogli di via proposti per tre cittadini Bulgari fermati a Venticano, dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano, con in auto diversi arnesi da scasso. Gli indagati erano tutti già noti alle forze dell’ordine proprio per reati contro il patrimonio.