Sicurezza tribunale: "Un presidio fisso al terzo piano" Avellino.

Un presidio fisso delle forze dell’ordine per controllare il terzo piano del tribunale di Avellino, dove si svolgono le udienze civili. A chiederlo, durante un comitato di ordine pubblico sulla sicurezza del palazzo di giustizia, è stato il presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice. Maggiori controlli per gestire al meglio la grande affluenza che si registra, ogni giorno, al terzo piano del tribunale. Un presidio che assicurerebbe la giusta prevenzione. La richiesta è arrivata durante un meeting che si è tenuto in Prefettura. Il provvedimento potrebbe diventare operativo già nei prossimi giorni.