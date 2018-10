Avellino, pestaggio e spranghe: una denuncia, indagini serrate Ragazzi fermati a via Scandone. Uno aveva un occhio pesto, l'altro era armato. Ancora indagini.

di Andrea Fantucchio

Un regolamento di conti fra gruppi di giovani che si conoscevano bene. E che – forse – si erano dati appuntamento in via Scandone: c'è chi c'era andato armato. E' questa la pista più calda sulla quale continuano a lavorare gli agenti della Volante di Avellino, guidati da Elio Iannuzzi. Per spiegare quanto avvenuto ieri pomeriggio a Tuoro Cappuccini, zona della città molto frequentata dai giovani avellinesi, soprattutto in orario serale. I poliziotti hanno fermato due ventenni. Entrambi – nonostante la giovane età – sono già noti agli uffici della Questura. Uno dei ragazzi era armato di spranga telescopica, l'altro aveva un occhio pesto ma non ha voluto ricorrere alle cure mediche.

I due, dopo aver parlato di una aggressione, si sono chiusi in un impenetrabile silenzio: non hanno fornito né un nome né tanto meno un solido identikit. Gli agenti hanno proceduto con una denuncia a carico del ragazzo che aveva la spranga. Gli investigatori stanno cercando di far luce sulla vicenda: l'aggressione c'è stata davvero? Quale il movente?

Nessuna indiscrezione filtra dagli uffici di via Palatucci, ma le indagini procedono spedite. Sono già stati ascoltati numerosi testimoni: poche le dichiarazioni utili. Gli investigatori hanno focalizzato la loro attenzione sull'attività di spaccio in città. Acquisite le immagini di alcune attività di via Scandone: si cercano auto e profili sospetti, qualche indizio determinante. Come spesso capita, in episodi del genere, l'attenzione degli investigatori si è focalizzata anche su una rosa di pregiudicati già noti per risse e reati simili.

Tornano così d'attualità ad Avellino gli episodi di violenza che hanno come protagonisti dei giovanissimi. Meno di una settimana fa un altro ragazzo era stato vittima di un pestaggio. Il 25enne di Manocalzati era finito in ospedale con una frattura al volto e diversi ematomi sul corpo. Nella scia di episodi di violenza si inserisce anche un violento litigio avvenuto a Viale Italia. Anche lì i protagonisti avevano poco più di vent'anni.