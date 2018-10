Avellino, spacciano davanti alla scuola: fermati due sedicenni Sequestrato dell'hashish. Durante i controlli della Volante davanti scuola. Nei guai due 16enni.

di Andrea Fantucchio

Un capannello sospetto di ragazzi a due passi dalla scuola. Un'auto in borghese che ha fatto capolino. Poi è arrivata una “pantera” della sezione Volante di Avellino e i dieci giovani sono scappati a “gambe levate”. Almeno, ci hanno provato. Due di loro, quelli segnalati al Tribunale dei minori di Napoli, sono stati intercettati dagli agenti, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi: gli investigatori pensano che siano loro i pusher. I poliziotti hanno anche recuperato il “bottino” caduto nell'inseguimento: oltre 55 grammi di hashish diviso in dosi, pronte a per essere vendute. I genitori dei due ragazzi di Paternopoli, fermati in via Moccia, sono già stati contatti dalla Polizia, che li ha informati di quanto accaduto questa mattina. E così si sono catapultati negli uffici di via Palatucci.

Il tipo di droga sequestrato

La sostanza stupefacente aveva un “thc” medio più elevato rispetto a quello dell'hashish sequestrato di solito ad Avellino. Il “thc” è quel principio attivo che assicura “lo sballo” a chi consuma lo stupefacente. L'hashish sequestrato è “afgano”, sostanza che vale di più sul mercato della droga rispetto al “pakistano”. Di solito questo tipo di droga arriva dall'hinterland della provincia e non dal napoletano come la maggior parte delle sostanze stupefacenti che vengono smerciate ad Avellino.

Il "super-piano" disposto dalla Questura

Il controllo della Volante rientra nel piano “scuole sicure” varato dal Questore, Luigi Botte. Il dirigente ha deciso di intensificare l'attività di pattugliamento nei pressi degli istituti superiori, negli orari di maggiore affluenza: all'inizio e al termine delle lezioni scolastiche. Una organizzazione che prevede il coinvolgimento, oltre che degli uomini della Volante, anche della sezione anticrimine e del nuovo Ufficio di prevenzione dei reati. Nato per offrire una pianificazione efficace nella lotte allo spaccio e ai furti: con una distribuzione mirata degli agenti. E la collaborazione della tecnologia: la piattaforma “Mercurio” che, grazie a un ipad, permette una “schedatura” rapida di targhe sospette. E l'app Youpol: nata per segnalare alla Questura, in tempo reale, reati o persone sospette. Un impegno che sta dando i suoi frutti. La scorsa settimana, infatti, gli agenti della Volante avevano sequestrato nei pressi delle scuole piccoli quantitativi di cocaina e marijuana. Alcuni giovani erano stati segnalati alla Prefettura.