Bagnoli, baracca in fiamme: arrivano i pompieri L'intervento provvidenziale dei caschi rossi di Lioni e Montella in località Querceto.

Abitazione in fiamme nella notte a Bagnoli Irpino, per fortuna nessun ferito. L'allarme è stato lanciato, nella tarda serata di ieri, da alcuni residenti di contrada Querceto. Le squadre di pompieri di Montella e Lioni hanno sedato il rogo e messo in sicurezza l'area. A essere avvolta dalle fiamme una abitazione in legno.