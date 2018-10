Weekend intenso di controlli in Irpinia. Ecco i risultati In prima linea i carabinieri in tutta la provincia

Un'attività intensa su più fronti quella che ha visto attivamente impegnati decine di uomini appartenenti alle 68 stazioni disseminate su tutta la provincia, dei nuclei radiomobili e investigativo, oltre al gruppo carabinieri forestali di Avellino.

Ecco i risultati:

Un 65enne di Vallata è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal tribunale di Sorveglianza di Napoli. Dovrà espiare sei mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche un 60enne di Vallesaccarda perché, all’esito di un controllo, è stato sorpreso in possesso di cartucce per fucile nonché di munizioni per pistola illegalmente detenute;

Un 35enne di Luogosano, detenuto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai Carabinieri di Sant’Angelo all’Esca per evasione.

I Carabinieri della Stazione di Frigento, all’esito del test tossicologico, hanno denunciato un 50enne di Sant’Angelo dei Lombardi per guida sotto l’influenza di stupefacenti;

Pratola Serra, un 40enne è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per furto aggravato. Si è reso responsabile del furto di gasolio da un escavatore.

Ed ancora i Carabinieri di Mirabella Eclano hanno denunciato un 30enne di Pagani trovato in possesso di un bastone in legno dotato di apposita impugnatura nella autovettura.

Due esercenti di Montella sono stati denunciati poiché ritenuti responsabili di violazione della normativa in materia di tutela dei diritti d’autore. Utilizzavano per i collegamenti con alla pay tv uno stratagemma al fine di eludere il pagamento dell’abbonamento.

I carabinieri della stazione di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 22enne di origini romene che, sprovvisto di autorizzazioni, trasportava rifiuti ferrosi a bordo di un autocarro, sottoposto a sequestro unitamente al carico.

A Baiano i carabinieri hanno denunciato per guida senza patente un 27enne di Volla che qualche mese prima, si era già reso responsabile di analoga infrazione in provincia di Napoli. Il veicolo, sprovvisto di assicurazione, è stato sequestrato.

Analoga violazione reiterata è stata rilevata dai Carabinieri della stazione di Montoro Superiore a carico di un 30enne di Mercato San Severino. Anche in questo caso il motociclo, sprovvisto di assicurazione, è stato sequestrato.

I militari della Stazione di Grottaminarda hanno proceduto al controllo di un uomo che girovaga per le vie del paese ponendo in vendita capi di abbigliamento ed utensili vari. Si tratta di un 45enne di Napoli, con a carico numerosi precedenti penali principalmente per reati contro il patrimonio, sprovvisto di licenza per l’attività che esercitava. Contestata una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro e sequestrata la merce.

Un 50enne di Montesarchio, è stato fermato alla guida di un suv e denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una grossa ascia.

A Baiano i carabinieri hanno denunciato un 50enne di Quadrelle per aver omesso di ripetere la denuncia relativa al suo effettivo cambio di domicilio detenendo una pistola in un luogo diverso da quello dichiarato. L’arma è stata sequestrata.

Un 35enne di Serino è stato invece denunciato d in quanto ritenuto responsabile di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro. Nel corso di un servizio perlustrativo una pattuglia lo ha fermato alla guida di un’auto confiscata;

Un 30enne di Pratola Serra, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

I militari di Lauro hanno denunciato un 30enne di Casalnuovo che, fermato nottetempo in compagnia di altri due soggetti della provincia di Napoli, a seguito di perquisizione è stato sorpreso con un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare all’autorità amministrativa 8 giovani che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di droghe cosiddette “leggere” (hashish e marijuana) e “sintetiche” (crack). Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino.

Redazione Av