Estorsione, quattro anni e sei mesi a Galdieri La condanna del gup al termine del rito abbreviato che si è celebrato questa mattina.

Una serie di intimidazioni e minacce, oltre a un pestaggio brutale con una spranga di ferro per il quale era già stato condannato. Questa mattina il gup, Paolo Cassano, ha stabilito una pena di quattro anni e sei mesi per Nicola Galdieri, con recidiva specifica per il reato contestato, al termine del rito abbreviato. L’imputato rispondeva di estorsione aggravata. Le accuse vanno dal gennaio del 2010 al dicembre di quattro anni dopo. Per il procuratore aggiunto, Vincenzo D’Onofrio, che ha coordinato le indagini, Galdieri avrebbe costretto un imprenditore di Pianodardine ad affittargli un capannone per delle mensilità irrisorie rispetto al reale valore di mercato. E poi con una serie di intimidazioni non avrebbe pagato alcuni canoni pattuiti, tenendosi le chiavi dell’edificio. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni di condanna, il giudice ha stabilito una pena più mite. Gli avvocati Gaetano Aufiero e Dario Vannetiello la impugneranno in Appello.