Quindicenne rapinato in casa da criminali armati di cacciavite E' accaduto a Mugnano del Cardinale. La vittima si era chiusa in camera.

di Andrea Fantucchio

Minacciato con un cacciavite e rapinato. I criminali sono piombati in casa hanno portato via diversi oggetti d'argento e una piccola somma di denaro. La vittima - un quindicenne - lo ha raccontato terrorizzato ai carabinieri. Dopo essersi chiuso nella camera da letto per sfuggire ai rapinatori. E' accaduto ieri sera a Mugnano del Cardinale (Avellino).

A occuparsi delle indagini i carabinieri di Baiano, guidati dal comandante Gianluca Candura. Dopo avere realizzato i primi accertamenti i militari hanno ricostruito come i ladri sono entrati in casa. Hanno forzato una porta finestra forse con un piede di porco o comunque un oggetto che ha allentato gli infissi.

Probabilmente erano convinti che in casa non ci fosse nessuno. Così - quando hanno visto il ragazzo - lo hanno minacciato con uno degli oggetti da scasso: proprio il cacciavite.

L'attenzione degli investigatori è focalizzata sulle immagini raccolte dalle telecamere stradali. L'occhio elettronico potrebbe aver ripreso delle auto sospette che si avvicinavano alla zona del furto. Di solito un palo resta a "sorvegliare" l'ingresso dell'appartamento preso di mira. L'episodio di ieri si inserisce in una escalation preoccupante di colpi in appartamento. Molti casi analoghi si sono registrati proprio nel mandamento baianese. Ad Avella - nelle scorse settimane - i criminali avevano preso di mira alcune villette isolate. E portato via diversi oggetti di valore.

I ladri - nelle scorse settimane - avevano colpito anche nel capoluogo irpino e Montemiletto. Proprio nel paese del castello della Leonessa alcuni malviventi - scoperti - avevano esploso una serie di colpi di arma da fuoco. Per fortuna senza ferire nessuno. Episodi che hanno spinto l'Arma dei carabinieri a intensificare l'attività di pattugliamento.