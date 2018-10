Avellino, albero cade su un'auto: uomo incastrato all'interno In questo momento sul posto ci sono i vigili del fuoco, i vigili urbani e una ambulanza.

di Andrea Fantucchio

Un albero è caduto su una auto a Rione Parco ad Avellino in via Generale Rotondi. Un uomo si trova ancora all'interno. Sul posto vigili urbani, i pompieri e una ambulanza. Non si conoscono ancora le generalità del conducente e le sue condizioni. Probabilmente l'albero era stato danneggiato dal vento e poi ha ceduto, cadendo sulla vettura.

In aggiornamento