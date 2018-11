Aquilonia, controlli nei cantieri: 3 imprenditori nei guai L'esito dei sopralluoghi eseguiti dai carabinieri di Aquilonia.

E' di tre denunce l'esito dei controlli dei carabinieri di Aquilonia in dei cantieri della zona. La lista dei denunciati si apre con l'amministratore di una ditta accusato di omessa attuazione delle misure di sicurezza all’interno del cantiere edile (delimitazione delle aree, piattaforme di lavoro sprovviste di parapetto e mancanza di idonei servizi igienici e dei locali di riposo e refezione per i dipendenti); e continua con il committente ed il titolare di un’impresa: il primo avrebbe omesso di provvedere alla nomina delle figure professionali infatti, al momento del controllo, nel cantiere c'era una ditta diversa da quella a cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione, il secondo per non aver fatto uso dei previsti dispositivi di protezione.