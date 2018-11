Maresciallo Festa diventa cavaliere al merito della Repubblica Arriva l'ambita onorificenza per il militare la cui famiglia è originaria di Monteforte Irpino

Il maresciallo dei carabinieri Gerardo Festa, la cui famiglia è originaria di Monteforte Irpino, è diventato cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. La cerimonia si è tenuta presso la Prefettura di Salerno, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate. L'onorificenza, ricevuta da Festa, gli è stata concessasu proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 2 giugno 2018. L’ordine al merito della Repubblica Italiana (abbreviato O.M.R.I.) è il più alto degli ordini della Repubblica Italiana. I meriti acquisiti durante la carriera hanno contribuito al riconoscimento che è arrivato, come coronamento ideale, per l’impegno, la professionalità e i risultati conseguiti nella lotta al contrasto della criminalità, con l’attribuzione di numerosi apprezzamenti ed encomi.