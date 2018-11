Avellino, minacce e stalking alla moglie: condannato Questa mattina è arrivata la condanna, con rito abbreviato, per il 44enne avellinese.

di Anfan

Un anno e otto mesi. E' la pena decisa, con rito abbreviato, dal gup Paolo Cassano per un 44enne pluripregiudicato di Avellino (avvocati Gaetano Aufiero e Carmine Danna), accusato di minacce aggravate e stalking alla moglie. Per l'uomo era stata chiesta una condanna di due anni e sei mesi. La vicenda giudiziaria risale alla scorsa estate. Quando il 44enne era stato arrestato a Pescara, dalla Mobile locale, in una indagine della Questura avellinese scattata dopo la denuncia della moglie dell'indagato. La donna ha raccontato di aver subito numerose denunce da parte del marito. In occasione l'uomo l'avrebbe inseguita anche a bordo di una moto. Oggi, per lui, è arrivata la sentenza.