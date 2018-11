Pratola: ladri in Comune. Furti a raffica anche a Montemiletto Colpi anche nell'ic di Pratola Serra

Ladri in azione questa notte nella sede del Comune di Pratola Serra e negli Istituti Comprensivi Scolastici di Montemiletto, Prata di Principato Ultra e Pratola Serra. Qualche centinaia di euro il bottino del furto all'Ufficio Anagrafe mentre di poche decine di euro quello perpetrato alla scuola di Prata P. U. dove è stato danneggiato un distributore automatico di bevande; a Montemiletto sono stati invece rubati 5 computer portatili collegati alle lim. Nella scuola di Pratola Serra l'intento criminale non si concretizzava: verosimilmente avvisati da vedete i malviventi sono stati costretti a precipitosa fuga immediatamente prima dell'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri avvisati da un cittadino. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Mirabella Eclano. Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare al 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.