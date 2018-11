Aias, truffa sui contributi: Bilotta rinviato a giudizio Il processo all'ex presidente della onlus, chiesto dal pm D'Onofrio, si aprirà ad aprile.

di Andrea Fantucchio

Rinviato a giudizio - il processo inizierà il prossimo 11 aprile, dinanzi al giudice Francesca Spella - l’ex presidente di Aias, Gerardo Bilotta, accusato di truffa. Per un presunto ingiusto conseguimento di fondi pubblici, legato ai contratti di solidarietà destinati al personale della onlus avellinese. Finita, con l’altro ente specializzato nell’assistenza dei disabili, la “Noi con Loro”, al centro di una inchiesta della Procura di Avellino: gli inquirenti contestano una distrazione di fondi pubblici, che sarebbe stata realizzata con l’ausilio di società che operano in settori differenti. In questa seconda indagine Bilotta, secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza di Avellino, guidata dal colonnello Gennaro Ottaiano, avrebbe ricorso a personale esterno per una percentuale di lavoratori superiore a quella fissata dalla Regione per accedere al contributo statale.

Le indagini delle fiamme gialle erano partite dopo la denuncia della Cgil di Avellino, con il segretario Marco D’Acunto. Per la Procura l’imputato avrebbe indotto in errore la direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro, facendosi riconoscere un contributo superiore a quello previsto. La onlus avrebbe ricevuto per i contratti di solidarietà circa 295mila euro. Accuse che ora Bilotta proverà a smentire durante il processo, quando sarà assistito dagli avvocati Guglielmo Scarlato e Giovanni Antonio Cillo. La vicenda giudiziaria – come anticipato - si aggiunge al filone dell’inchiesta principale nella quale, oltre a Bilotta, sono coinvolte altre nove persone, fra cui la moglie e due figlie dell’ex premier e sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita. Il capo della Procura avellinese, Rosario Cantelmo, e l’aggiunto, Vincenzo D’Onofrio, hanno indagato su una serie di movimenti di denaro sospetto intorno alle due onlus avellinesi. Soldi che – per l’accusa – avrebbero assicurato, ad alcuni indagati, un indebito guadagno. D’Onofrio ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio. Se ne discuterà a marzo davanti al giudice per le udienze preliminari.