Diplomi facili Milano-Avellino: prof in bagno con le risposte Il servizio di denuncia di Striscia la Notizia: «Studenti in Irpinia per diplomarsi agevolmente»

Sei in ritardo e vuoi diplomarti? Tranquillo, puoi recuperare terzo, quarto e quinto anno di superiori in un battibaleno. E, perfino superare l'esame di Stato, sarà una passeggiata: basta pagare un bel po' di soldi, al resto ci pensiamo noi. “Noi” - secondo quanto rivelato da un servizio del programma Mediaset Striscia la Notizia – erano i responsabili di alcuni istituti paritari milanesi che inviavano gli studenti, desiderosi di prendere i diplomi, ad Avellino. Ma non solo soluzioni per l'esame, nel servizio targato Max Laudadio e Luca Abete, viene mostrato come c'era chi si occupava di risolvere il problema delle residenze degli studenti che decidevano di ricorrer all'aiutino. Un sistema che – secondo le dichiarazioni di un intervistato – coinvolgeva anche apparati istituzionali e famiglie del posto, in cambio di un bel gruzzoletto.

Durante l'esame – in bagno - «accovacciati e ben nascosti», come precisato da un uomo ben inserito nel presunto sistema, c'erano i professori pronti a consegnare la soluzione per le prove da superare. A sentire uno dei dipendenti della scuola avellinese, che non viene mostrato in volto, non un caso così sconcertante. Anzi, aggiunge il dirigente, «anche nelle scuole pubbliche è prassi avere aiuto da docenti nel bagno». Gli altri docenti ascoltati hanno invece respinto gran parte della ricostruzione di Striscia. Le immagini, però, sembrano suggerire altro. Con due studenti, in realtà attori, che da Milano venivano spediti in Irpinia con la promessa di accedere al diploma tanto desiderato. Una puntata che dovrebbe presto avere un seguito e innescare sviluppi inattesi: come già accaduto con un precedente servizio di Striscia, che aveva dato il via a una inchiesta su un giro di diplomi falsi fra Avellino e Caserta. La vicenda è poi approdata a processo.