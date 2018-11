Avellino, ragazzo pestato dalla baby gang: nuove testimonianze Due dei minori accusati per l'episodio, avvenuto ad agosto, rispondono al Pm.

Ragazzo pestato a due passi della giostre ad Avellino, l'indagine potrebbe essere a una svolta. Due minorenni, finiti nell'inchiesta, hanno deciso di rispondere alle domande degli inquirenti del Tribunale dei minori. L'episodio risale allo scorso agosto. Quando a parco Santa Rita, spiazzale d'asfalto che funge da terminal dei bus e in estate diventa sede di alcune giostre, un ragazzo è stato aggredito e ha riportato una prognosi di venti giorni.

Per l'aggressione sono stati indagati tre giovani, proprio i due minorenni e un maggiorenne di Avellino. La coppia di minori, difesa dall'avvocato Fabio Tulimiero, ha deciso di rispondere a tutte le domande del publico ministero, tentato di ricostruire l'episodio. Attenzione puntata anche sulla dinamica: una potrebbe essere la persona che ha materialmente aggredito la vittima, anche se non si esclude la presenza di altri ragazzi che potrebbero aver rivestito un ruolo nella vicenda. Su questo e altri aspetti dovranno far chiarezza gli agenti della Questura di Avellino, che si occupano delle indagini.