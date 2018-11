Avellino, ladro di biciclette: chiesti tre anni. Assolto L'inatteso epilogo della vicenda giudiziaria per un pregiudicato del posto.

di Anfan

Era accusato di aver rubato una bicicletta dal cortile di un palazzo e poi di essere fuggito via. Alle spalle, dopotutto, aveva già un “importante” curriculum in materia di furti, così la richiesta del vpo, tre anni di reclusione e una multa salata, non stupiva per nulla. Ma il giudice, Gennaro Lezzi, ha scelto diversamente: il 25enne di Avellino, difeso dall'avvocato Gerardo Santamaria, è stato assolto con formula piena. Decisiva si è rivelata la linea difensiva che ha smontato l'unica "arma" a disposizione dell'accusa: le immagini raccolte da un servizio di sorveglianza. Il 21 maggio 2014 l'imputato era davvero passato in via Dante, nei pressi del luogo del furto. Ma non era stato ripreso mentre portava via la bici. Non c'erano prove che fosse stato lui a impadronirsi del mezzo, tranciando la catena con una tronchese.