Furti: prese 3 bande. "Citofonano per capire se sei in casa" Due donne serbe e ladri in trasferta dai campi rom erano l'incubo di San Tommaso e Zona Stadio

di Siep

Entravano in azione con un sistema ormai ben collaudato. Tre distinte bande di ladri erano diventate l'incubo dei residenti delle periferie di Avellino, ladri altamente specializzati in furti in esecuzione rapidissima, in sequenza che concentravano il loro raggio di azione in punti della città ben precisi. Ma sabato la polizia è entrata in azione e così dopo aver eseguito accurate indagini e verifiche hanno fatto scattare le manette ai polsi dei ladri. Tutti stranieri i banditi, uomini e donne in azione per depredare le case di poveri cittadini, che al loro ritorno a casa si trovavano stanze a soqquadro e preziosi trafugati. Sono finiti in manette ii componenti delle tre organizzazioni che hanno firmato furti a Contrada Sant'Eustacchio, Rione San Tommaso e nella zona stadio. Sono state arrestate così due giovani serbe di 22 e 23 anni, denunciati sei rumeni provenienti dai campi rom di Napoli e Caserta. «I ladri pare che si accertassero dell’assenza dei proprietari citofonando ai vari interni- Una volta accertata l’assenza dei residenti entravano in azione - spiega il vicequestore Elio Iannuzzi -. E’ stata fondamentale la segnalazione di un giovane a San Tommaso, a cui non era passata inosservata la presenza delle due donne serbe. Ha chiamato la polizia. Una volta arrivati gli agenti hanno tenuto sott’occhio le due donne. Una volta fermate e perquisite sono state trovate in possesso di oggetti per lo scasso e refurtiva proveniente da colpi eseguiti poco prima». Lo stesso Iannuzzi rimarca come sia fondamentale la collaborazione dei cittadini, sentinelle attive ed efficaci sul territorio.

Ma ad aiutare le forze dell’ordine ‘è anche il sistema Mercurio, grazie al quale ogni targa sospetta in entrata in città salta subito all’occhio degli agenti. Sabato sono scattati gli arresti e ancora una volta la zona dello stadio Partenio resta la meta prediletta di banditi senza scrupoli.

Una vera escalation di furti che ormai da mesi non sembra arrestarsi.