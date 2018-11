Attrezzano i loro locali depredando un albergo. Denunciati Nei guai tre persone residenti a Monteforte Irpino. Il furto in una struttura di Ospedaletto

Avevano deciso di rinnovare i loro locali depredando un albergo in disuso di Ospedaletto d'Alpinolo. Una operazione a costo zero. Ma che è finita male. Nei guai tre persone, una coppia e un uomo, tutti residenti a Monteforte Irpino. Per i carabinieri sarebbero loro i presunti ladri che pezzo dopo pezzo stavano smontando e portando via quel che resta di un noto albergo – ormai chiuso – di Ospedaletto d'Alpino. In un esercizio commerciale di Monteforte e in uno di Manocalzati, i militari hanno rinvenuto le prove del furto. Lì hanno trovato buona parte delle attrezzature professionali per la ristorazione prelevate nella struttura alberghiera. La refurtiva recuperata ha un valore di 15mila euro. Si tratta di un banco in acciaio, un forni, piastre elettriche, una affettatrice, una bilancia elettronica, centinaia di piatti, vassoi, pentole, pirofile e numerose altre attrezzature e accessori professionali. Tutta merce restituita al proprietario.

I tre sono stati denunciati per furto e ricettazione. Uno di loro è stato anche sorpreso ubriaco alla guida di un veicolo. Oltre al ritiro della patente è stato denunciato per aver rifiutato di sottoporsi ai test che avrebbero potuto accertare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti.