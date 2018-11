Avellino, auto in fiamme e palazzo danneggiato Intervento dei vigili del fuoco in corso Umberto I.

Auto in fiamme e facciata del palazzo danneggiata ad Avellino. Intorno alle 3.40 sono partite una serie di chiamate ai vigili del fuoco: «Venite in corso Umberto I, un incendio». I caschi rossi – arrivati nella strada storica di Avellino – hanno spento l'auto avvolta dalle fiamme e messo in sicurezza la zona.