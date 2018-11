Senza luce da 7 giorni: noi l'altra Avellino alla mercé ladri La denuncia dei residenti di Rione Parco. Con i furti che sono in aumento nel capoluogo irpino.

di Andrea Fantucchio

E' una settimana che siamo al buio, non ce la facciamo più: questa situazione è inaccettabile. La denuncia arriva da un lettore di Ottopagine.it che abita a Rione Parco, popoloso quartiere di Avellino. Ma la notizia circola sui social network da ieri sera. Anche sulla pagina facebook dal gruppo di cittadinanza attiva, “Non sei irpino se”, di Luca del Gaudio. Un gruppo facebook che raccoglie proposte e critiche da parte degli avellinesi.

La denuncia dei residenti

Un cittadino scrive: «Rione al buio da una settimana. Fatto gravissimo con così tanti furti che si registrano in città. Non si può scendere neppure in strada a buttare la spazzatura, c'è il rischio di trovarsi di fronte dei malintenzionati».

La tensione dei residenti, ad Avellino, è elevata dopo la recente escalation di furti. Nelle ultime settimane sono state svaligiate diverse case di Contrada Archi. I ladri hanno agito anche con i proprietari nelle abitazioni. C'è chi si è trovato faccia a faccia con i malviventi. Solo il caso ha evitato che la situazione degenerasse.

Furti in aumento, non solo in città

Non solo Avellino comunque. Situazione simile anche nell'immediato hinterland. I malviventi hanno “colpito” anche a Mercogliano ed Atripalda. Dopo che – nelle scorse settimane – una serie di furti si era registrata anche a Montemiletto, dopo i ladri avevano anche esploso dei colpi di pistola.

I residenti di Rione Parco hanno segnalato i problemi di illuminazione ai vigili urbani, ma non hanno avuto le risposte sperate. Qualcuno si è recato anche negli uffici del Comune di Avellino. Stesso esito: nessuna risposta soddisfacente.

Se questa situazione resterà immutata, non si escludono proteste eclatanti da parte dei residenti. I cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Per ora i loro appelli sono caduti nel vuoto.