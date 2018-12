Cassano, condotta rotta: Irpinia senz'acqua VIDEO|FOTO Pietre e fango a valle. Statale 164 allagata. 110 comuni rischiano di rimanere a secco

di Simonetta Ieppariello

Condotta rotta, l'Irpinia rischia di rimanere senza acqua. Da alcune ore tonnellate di preziosa acqua potabile sgorgano dalla rete di Cassano Irpino che ha subito notevoli danni. Sul posto i tecnici stanno verificando l'origine della grave perdita. Invasa la statale 164 che è stata interdetta al transito delle auto, per ovvi motivi di sicurezza. Vigili del fuoco e carabinieri stanno indirizzando il traffico su strade alternative ed effettuando i primi interventi insieme ai tecnici delle società idriche. Si teme che possano esserci delle interruzioni dell'erogazione nei comuni irpini. Disagi in vista per i cittadini.

Gli interventi, si perdono tonnellate d'acqua

Ed è domenica di superlavoro a Cassano Irpino dove la rottura della condotta ha imposto ai tecnici il blocco dell’acqua. Così Avellino e provincia nelle prossime ore rischiano di rimanere a secco. Si tratta della condotta "madre" per dirla in gergo tecnico, la numero 900, quella che porta l’acqua a 110 comuni, attingendola dalla sorgente. Si lavora da questa mattina presto, senza pausa, per provare a raggiungere il punto di rottura e procedere alla saldatura della condotta.

L'allarme, la perdita

Alle otto è scattato l’allarme. La perdita incontrollata d’acqua ha scatenato l’allagamento della statale 164: un fiume di pietrisco, terra e fango ha invaso la carreggiata. Su posto sono arrivati i carabinieri e vigili del fuoco, con i tecnici dell’acquedotto Acs per deviare la circolazione e liberare la strada. I primi ad arrivare sono stati gli amministratori di Cassano Irpino, con in testa il sindaco Salvatore Vecchia, che hanno garantito le prime manovre per la sicurezza di cittadini e automobilisti.

La colata di pietre e fango, i lavori

Pietre, fango e acqua sono arrivati a Valle, nella zona bassa del paese, dove si trova anche lo spledido sistema di sorgenti del borgo delle acque. Ma a preoccupare gli amministratori sono i tempi di intervento. Lungo la montagna c’è stata la perdita. Ma si tratta di un punto difficile da raggiungere, come evidenziato dalla mappatura dei tecnici. Potrebbero servire ore.

Le manovre di riparazione potrebbero finire anche domani, e l’acqua nei serbatoi dei vari comuni rischia di non bastare. Un invito al consumo razionale arriva ancora una volta dagli enti preposti. Nelle prossime ore rischiano di rimanere senza acqua Avellino e molti comuni. 110 per la precisione. Solo Cassano e Montella sono fuori dall’emergenza. La condotta 900, di fatto, è quella che serve il sistema idrico di tutta la provincia. Un sistema che sfrutta la forza della caduta libera dell’acqua. Nello specifico la risorsa viene prelevata dalla sorgente, con due pompe di sollevamento, per essere condotta in alta quota, in montagna, da dove scende rapida verso valle per acquistare velocità da sfruttare nel percorso. Proprio in montagna qualcosa è andato storto. C'è stata una rottura. Gli stessi volumi di erogazione del sistema potrebbero aver stressato troppo la rete. Soprattutto la 900 in cui convoglia tutta l'acqua prelevata da smistare ai vari comuni destinatari.

Il sindaco: rischio emergenza idrica, rete colabrodo

«Il problema della dispersione idrica resta la principale criticità del sistema acqua in Irpinia. Quanto accaduto stamattina dimostra come il problema non sia solo quello della rete, ma dello stesso sistema di avvio della distribuzione dell’acqua, cioè a Cassano Irpino - commenta Salvatore Vecchia, primo cittadino di Cassano Irpino -. La richiesta di maggiore carico sulla rete impone a Cassano di pompare molta più acqua di quanto queste reti e condotte riescano a smistarne. Nello specifico parliamo di millecento litri al secondo per una condotta che potrebbe gestire 300. Anche a Cassano manca da troppo tempo una manutenzione completa nel sistema di sollevamento e gestione della risorsa. Lo diciamo da anni che serve un restyling completo su tutto il percorso dell’acqua nella nostra provincia e non solo. In queste ore stiamo assistendo all’ennesima perdita di acqua. Ma si tratta di una minima parte se pensiamo alla rete colabrodo in cui ogni secondo si perde tantissimo. Ogni giorno. Ho segnalato più volte a Buonavitacola la necessità di fare molto e fare presto. Serve manutenzione alle sorgenti, come negli stessi comuni. Serve un intervento serio, che sia innanzitutto di antidispersione.Tutto questo gigantesco spreco è dovuto alle pessime condizioni delle tubature, specialmente nel tratto di rete finale, quello che porta il servizio ai consumatori ma, dopo quanto accaduto oggi, è evidente che succede anche nei sistemi che sono alla sorgente. Intanto ringrazio il presidente della Provincia Biancardi che si è subito attivato per far ripulire la Statale invasa da centinaia di metri cubi di pietre e fango».

Salvatore Vecchia delegato all'Ente Idrico Campano auspica che venga attuato un grande progetto di rifacimento delle reti idriche in Campania progettando lavori specifici proprio alle sorgenti.

"Non servono le toppe alle condotte, ma servono condotte nuove. Ecco perché ritengo indispensabile intervenire sulle reti idriche che disperdono gran parte dell'acqua".

Il primo cittadino precisa come proprio l'immissione di più litri nella condotta 900 abbiano creato questo sovraccarico dannoso. "Ancora più litri di acqua in una condotta che allo stato attuale ha già dato segnali di cedimento. Come dimenticare l'esplosione avvenuta qualche mese fa. Lo stesso problema lo avevamo avuto esattamente dieci anni prima con una rottura in alta quota. E' arrivato il momento, non più prorogabile di intervenire".