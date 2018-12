Una rapina da otto milioni, il colpo dell'anno Almeno dieci i componenti il commando entrato in azione

Avrebbe dovuto essere una rapina da otto milioni. Era stato studiato tutto come un film d'azione, in ogni dettaglio. Lo spettacolo c'è stato e pure il bottino è stato milionario: due milioni di euro. Ecco l'esatta ricostruzione. Quattro blindati della Cosmopol che in totale trasportava 8 milioni di euro, due sono stati bloccati da un commando, composto da almeno dieci persone.

Automobilisti minacciati e fatti scendere dalle auto, una fuga rocambolesca con un bottino che potrebbe essere milionario. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, e le indagini sono coordinate dalla Procura della repubblica di Avellino. Secondo la prima ricostruzione, quattro blindati portavalori della Cosmopol stavano viaggiando sul raccordo Salerno-Avellino, direzione Avellino.

All'altezza di Serino, un gruppo armato e a volto coperto ha costretto, un camionista a fermarsi e a intraversare il suo camion, bloccando la strada. Un'altra parte del commando, a bordo di un anonimo furgone bianco, ha raggiunto i portavalori, si è posizionato davanti, ha frenato e causato un tamponamento a catena. Il furgone dei rapinatori si è incendiato ma i membri del commando sono riusciti ad uscire e armi in pugno hanno iniziato a sparare raffiche contro i blindati in mezzo agli altri automobilisti.

Due dei quattro portavalori sono riusciti a scappare all'agguato, gli altri due sono stati bloccati. Si sono attivati i mezzi antirapina, con la fuoriuscita di schiumogeno, ma i rapinatori hanno comunque portato via una parte, da quantificare, del carico. Minacciando con le armi hanno anche fermato degli automobilisti e preso le loro macchine per la fuga.

Dopo due chilometri hanno fermato altri automobilisti e rubato un'altra auto, per poi abbandonarla. E quando hanno incrociato una pattuglia della stradale che li ha intercettati, hanno sparato anche contro i poliziotti. Gli agenti hanno tentato l'inseguimento poi si sono fermati per proteggere gli automobilisti. Nessuno, né tra gli automobilisti, né tra le forze dell'ordine, è rimasto ferito. L'ultima auto rubata è stata ritrovata abbandonata, e i rapinatori sono fuggiti a piedi, in una zona impervia e montagnosa.

Secondo alcune testimonianze i membri del commando erano almeno dieci, tutti a volto coperto e armati. Sono in corso le ricerche da parte di polizia e carabinieri, mentre sul posto gli agenti della polizia scientifica e i carabinieri del Ris hanno condotto i rilievi tecnici.

Qui il live di quanto accaduto.

Qui le prime testimonianze.