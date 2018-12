L'Irpinia nella morsa dei ladri. E' allarme a Santa Paolina Ronde in paese per difendere le abitazioni dopo gli ultimi colpi messi a segno

L'irpinia è nuovamente nella morsa dei ladri, dopo Gesualdo il fenomeno si è spostato in maniera decisamente preoccupante a Santa Paolina. La zona maggiormente colpita è la frazione Santa Lucia. Dal due dicembre scorso non c'è pace tra la popolazione.

Sono diversi i colpi messi a segno, tutti con le medesime modalità: tardo pomeriggio (18 - 20) e proprietari all'interno dele abitazioni. Malviventi pronti a tutto pur di sottrarre oro e denaro.

Allertate le forze dell'ordine, ma a nulla sono serviti finora i controlli sul territorio. Si pensa che ad agire sia una banda specializzata con la complicità di qualche persona del luogo.

E intanto cresce la preoccupazione in paese e nei comuni limitrofi. Un rituale che si ripete soprattutto in questo periodo particolare dell'anno, a pochi giorni dal Natale. E c'è chi pur di difendere a denti stretti le proprie abitazioni e affetti ha dato vita da ieri sera a vere e proprie ronde in paese.

Gianni Vigoroso