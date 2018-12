Movida in alta Irpinia. Droga, segnalato un ventenne Controlli in Alta Irpinia dei carabinieri

Movida in alta Irpinia. Un ventenne di Andretta è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione in possesso di alcuni grammi di hashish. I militari lo hanno fermato alla guida della sua auto durante un normale posto di blocco. Per il giovane è scattata la segnalazione in prefettura.

Redazione Av