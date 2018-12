Bisaccia, viola i domiciliari: denunciato 40enne I controlli

Controlli serrati dei Carabinieri in tutta l'Irpinia. Un 40nne, sottoposto agli arresti domiciliari in Bisaccia, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Lo stesso, all’atto di un controllo eseguito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, è stato sorpreso presso il proprio domicilio con persona diversa dai propri familiari conviventi, in violazione alle prescrizioni impostegli.