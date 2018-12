Controllava i dipendenti con le telecamere: denunciato I controlli a Montefalcione

I Carabinieri di Montefalcione, in sinergia con il personale della Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino, hanno effettuato una serie di controlli e denunciato due imprenditori, ritenuti rispettivamente responsabili della violazione delle norme sia sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori sia in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Nello specifico, è scattata la denuncia a carico del titolare di un’azienda agricola che utilizzava un impianto di videosorveglianza per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, privo di autorizzazione.

E' stato denunciato anche il titolare di un’impresa edile, per non aver adottato all’interno del cantiere le misure previste in materia igienico - assistenziale.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.