Guida in stato di ebrezza: denunciato Controlli serrati dei carabinieri in Alta Irpinia

Alcol e incidenti strradali. I carabinieri hanno rafforzato i conbtrolli in tutta l'irpinia. Ad Aquilonia nel corso di un controllo, un 50enne è stato sorpreso alla guida della sua auti in stato di ebrezza. All'esito del test con etilometro i militari hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge. Oltre al ritiro della patente di guida,è scattata nei suoi confronti la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza. (Foto carabinieri).

Redazione Av