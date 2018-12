Allarme furti a Starze di Summonte Decine di colpi avvenuti nel giro di una settimana

Allarme furti a Starze di Summonte. Decine di colpi avvenuti nel giro di una settimana hanno messo in agitazione i residenti.

I ladri entrano in azione di sera. Una banda specializzata che opera con facilità e senza aver timore di nulla. In alcuni casi i malviventi sono penetrati nelle abitazioni nonostante la presenza dei proprietari, portando via oro, denaro e gioielli.

Almeno quattro i balordi che stanno incutendo terrore tra i cittadini di Starze. Le persone, molte di loro anziane, non dormono più di notte con la paura di ricevere sgradite sorprese. Hanno denunciato più volte alle forze dell’ordine.

Reclamano più controlli. Inoltre, la zona è poco illuminata, quindi lanciano un appello anche al Comune di Summonte per un potenziamento dell’impianto di illuminazione. «Non siamo abitanti di serie B - qualcuno dice - Summonte non è soltanto il borgo incantato, ma anche la zona periferica, quale Starze».