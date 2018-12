Botte alla madre e alla nonna per avere soldi, arrestato In manette un 37enne a Cervinara

Maltrattamenti in famiglia e continue minacce per avere denaro, in manette un 37enne di Cervinara. I Carabinieri, attraverso uno scrupoloso lavoro di indagine, hanno accertato che il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe minacciato la madre e la nonna con cui viveva anche aggredendole fisicamente per ottenere soldi. Più episodi violenti, che si sarebbero consumati tra le mura domestiche . Il 37enne avrebbe anche rotto suppellettili di casa durante le sue aggressioni e avrebbe costretto le due donne a corrispondergli, quasi quotidianamente, somme di denaro per comprare alcol e droga.Il 37enne è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.