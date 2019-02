Ariano, scontro sulla Variante, rallentamenti ma nessun ferito Paura ma fortunatamente nulla di grave

Incidente stradale questa mattina lungo la Variante ad Ariano Irpino, all'altezza di un distributore di carburante. Coinvolte una Peugeot 2008 e un'Audi A4. Coinvolti un uomo e una donna. Si è trattato di un tamponamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Una donna di passaggio poco dopo l'impatto si è subito adoperata per garantire assistenza alle persone coinvolte.

Sul posto il sovrintendente della Polizia Municipale Luigi Pietrolà, libero dal servizio che si è subito prodigato per garantire la viabilità agli automobilisti in transito, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 e di una pattuglia dal comando di Piazza Mazzini.

Rallentamenti al traffico, considerato l'orario di punta, lungo l'arteria che collega i due rioni Martiri e Cardito, lungo la statale 90 delle Puglie. In supporto ai Vigili Urbani è giunta anche una volante dal Commissariato di Polizia di Corso Vittorio Emanuele.