Viola le prescrizioni, 65enne dai domiciliari al carcere L'uomo non veniva mai trovato in casa durante i controlli dei carabinieri

Si sono aperte le porte del carcere di Ariano Irpino per un 65enne di Vallata, già sottoposto alla detenzione domiciliare. Il decreto di sospensione provvisoria della citata misura alternativa, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Benevento, è scaturito a seguito di reiterate violazioni degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria: le puntuali refertazioni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno fatto scattare l’emissione del provvedimento di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Successivamente alla notifica del provvedimento, il 65enne è stato tradotto in carcere. Il risultato operativo è dunque strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.