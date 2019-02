Investita da un'auto a Parolise, 76enne ricoverata in ospedale L'incidente lungo il percorso alternativo al tratto dell'Ofantina interessato dai lavori del ponte

E’ ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino la donna investita questa mattina lungo il percorso alternativo della strada Ofantina, all'altezza del comune di Parolise.

La signora, di 76 anni, stava attraversando quando è stata presa in pieno da un’auto guidata da un 33enne di Avellino. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso alla donna. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportata la signora al pronto soccorso. Non appena è arrivata in ospedale i medici le hanno prestato tutte le cure del caso. Ha riportato una ferita alla testa ma fortunatamente non è in gravi condizioni. E’ vigile e cosciente.

Intanto sull’arteria si è creata una coda lunghissima di auto. L’unica strada alternativa all’Ofantina, per il viadotto in costruzione, si è completamente bloccata. Il traffico è andato in tilt. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito i rilievi, tutto è tornato alla normalità dopo poco tempo.